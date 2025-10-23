Kurssprung bei Nokia: Der finnische Telekommunikationsausrüster hat im dritten Quartal besser abgeschnitten als erwartet. Mit einem Plus von über elf Prozent erreichte die Aktie am Donnerstag zeitweise sogar ein neues Jahreshoch. Der Umsatz stieg im dritten Quartal auf 4,8 Milliarden Euro, ein Plus von rund zwölf Prozent auf vergleichbarer Basis. Besonders die Sparten Netzwerk-Infrastruktur und optische Netzwerke trugen zu der positiven Entwicklung bei.Zwar sank der bereinigte operative Gewinn um ...

