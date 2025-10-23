Die Aktie von Moderna steht heute deutlich unter Druck. Grund sind Phase-3-Daten, die das Unternehmen am Mittwoch nach US-Börsenschluss veröffentlicht hat. Der Zytomegalievirus-(CMV)-Impfstoffkandidat mRNA-1647 des Unternehmens hat hier den primären Wirksamkeitsendpunkt der Studie verfehlt.Der Impfstoff zeigte nur eine enttäuschende Wirksamkeit gegen primäre CMV-Infektionen bei gesunden Frauen - je nach verwendeter Falldefinition lag die Schutzwirkung lediglich zwischen sechs und 23 Prozent. Moderna ...

