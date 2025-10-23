APA ots news: Vienna Insurance Group: Standard & Poors verbessert den Ausblick von stabil auf positiv

Wien (APA-ots) - - Finanzielle Stärke der Vienna Insurance Group sowie Emittentenbonität mit hervorragendem Rating von 'A+' bestätigt

- Diversifikation und Wachstum der Gruppe sind ausschlaggebend für Anhebung des Ausblicks



- Geplante Übernahme der NÜRNBERGER Beteiligungs-AG (NÜRNBERGER) bietet weiteres Potential für Diversifizierung



Die Ratingagentur Standard & Poors (S&P) hat den Ausblick der Vienna Insurance Group (VIG) von A+ mit stabilem Ausblick auf A+ mit positivem Ausblick angehoben.



Die VIG hat laut S&P in den letzten Jahren bedeutende Fortschritte bei der weiteren Diversifizierung ihrer

Geschäftstätigkeit durch ihre starke Performance in CEE erzielt, ihre Ertragsbasis verbreitert und ihre Widerstandsfähigkeit erhöht. Rahmenbedingungen, welche die Gruppe laut S&P für eine kontinuierliche, nachhaltige Expansion in der CEE-Region positionieren. Die geplante Übernahme der NÜRNBERGER bietet weiteres Diversifizierungspotential.



Hartwig Löger, VIG-Vorstandsvorsitzender zur Verbesserung des Ausblicks: " Wir freuen uns sehr, dass unsere strategische Entwicklung so positiv beurteilt wird und sind überzeugt, unsere langfristige Wachstumsstrategie in CEE mit der geplanten Diversifikation über den deutschen Markt weiter voranzutreiben. Und das nicht nur regional, sondern auch über unser Produktportfolio. Denn als führende Anbieterin für biometrische Lösungen bringt die Nürnberger eine hohe, komplementäre Kompetenz mit, die nach Übernahme auch im Kernmarkt CEE Nutzen stiften wird. "



VIG zählt zu den Unternehmen mit dem besten Rating im Leitindex der Wiener Börse.



