FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Unilever nach Quartals-Umsatzzahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 5050 Pence belassen. Das vergleichbare Wachstum des Konsumgüterkonzerns sei geringfügig besser als am Markt erwartet ausgefallen, schrieb Tom Sykes in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dazu bleibe die Aktie attraktiv bewertet./gl/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 08:21 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: GB00B10RZP78

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.