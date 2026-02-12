ROUNDUP: Siemens erhöht Ergebnisprognose - Aktie auf Rekordhoch

MÜNCHEN - Nach einem guten Start in das neue Geschäftsjahr erhöht der Technologiekonzern Siemens seine Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025/26. "Siemens ist in seinen Wachstumsmärkten sehr gut positioniert. Künstliche Intelligenz ist ein starker Wachstumstreiber für unsere Geschäfte", erklärte Konzernchef Roland Busch am Donnerstag bei der Vorlage der Zahlen zum ersten Quartal. Diese fielen zum Teil deutlich besser aus als erwartet. So erholte sich die Sparte Digital Industries im Vergleich zum schwachen Vorjahresquartal weiter und lieferte höhere Ergebnisbeiträge.

ROUNDUP 2: Mercedes im Pkw-Geschäft nach Einbruch vorsichtig - Kurs unter Druck

SINDELFINGEN/STUTTGART - Mercedes-Benz hat sich für 2026 vorsichtige Ziele in seiner wichtigsten Sparte mit dem Pkw-Bau gesetzt. Zurückhaltend zeigt sich der Autobauer vor allem mit Blick auf das Geschäft im Riesenmarkt China. In der Volksrepublik geraten die Schwaben immer stärker unter Druck - zum einen wegen der Kaufzurückhaltung wohlhabender Chinesen, aber auch wegen der erstarkenden Konkurrenz im bisher sicher geglaubten Terrain mit höherwertigen Autos. Eine Modelloffensive soll dem Dax-Konzern zurück in die Spur helfen. Anleger zeigten sich angesichts der Aussichten der Pkw-Sparte in China jedoch ernüchtert, die Aktie fiel deutlich.

ROUNDUP: Adyen senkt Umsatzprognose - Aktie schmiert ab

AMSTERDAM - Der niederländische Zahlungsdienstleister Adyen hat seine Umsatzprognose gesenkt. Der Erlös soll, bereinigt um Währungseffekte, um 20 bis 22 Prozent steigen, teilte das Unternehmen bei der Vorlage der Jahreszahlen am Donnerstag mit. Bislang hatte Adyen einen Anstieg von bis zu rund einem Viertel in Aussicht gestellt. Zudem dürfte die Marge stagnieren. An der Börse führte dies zu einem Ausverkauf.

ROUNDUP: Hellofresh mit schwierigem Jahresstart - 2025 mau - Aktie unter Druck

BERLIN - Das Geschäft des Kochboxenversenders Hellofresh steht weiterhin unter Druck. Der Umsatz fiel 2025. Zudem sei schon jetzt klar, dass Auslieferungen und die Profitabilität im Januar durch extreme Wetterbedingungen in wichtigen Märkten in Europa und den USA beeinträchtigt worden seien, teilte das Unternehmen am Freitag im Zuge der Vorlage von Eckdaten mit. Daher soll weiter gespart werden. Die Berliner ziehen sich vom italienischen Markt zurück, auch für Spanien ist das geplant. Für beide Märkte bestehe keine klare Perspektive. An der Börse kommen die Nachrichten schlecht an.

ROUNDUP: AB Inbev verkauft weniger Bier und verdient mehr - Aktie legt zu

LEUVEN - Der Bierbrauer AB Inbev hat seinen Gewinn 2025 trotz rückläufiger Nachfrage gesteigert. Zwar ging der Bierabsatz auf vergleichbarer Basis um 2,6 Prozent zurück, wie der Hersteller von Beck's, Budweiser und Corona am Donnerstag im belgischen Leuven mitteilte. Doch der Überschuss wuchs um 17 Prozent auf 6,8 Milliarden US-Dollar (5,7 Mrd Euro). Während der Bierabsatz in China, Nordamerika und Europa zurückging, verkaufte der Konzern mehr in Südafrika und Mittelamerika. An der Börse kam dies gut an.

ROUNDUP/Hohe Kosten für Stahl-Sanierung: Thyssenkrupp weitet Verlust aus

ESSEN - Der Industriekonzern Thyssenkrupp leidet weiter unter einem schwachen Marktumfeld. Hohe Restrukturierungskosten für das Stahlgeschäft führten zu einem höheren Verlust im ersten Geschäftsquartal. So verzeichnete Thyssenkrupp in den drei Monaten per Ende Dezember unter dem Strich einen Fehlbetrag von 353 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Essen mitteilte. Ein Jahr zuvor hatte das Minus bei 51 Millionen Euro gelegen. Zusätzlich belasteten Abschreibungen im Zusammenhang mit dem geplanten Verkauf des Kerngeschäfts von Automation Engineering.

ROUNDUP/Überraschender Chefwechsel bei Sanofi: Scheidende Merck-Lenkerin kommt

PARIS/DARMSTADT - Der Pharmakonzern Sanofi löst überraschend seinen bisherigen Chef Paul Hudson ab. Der Manager wird das Unternehmen bereits am 17. Februar verlassen, wie der französische Arzneimittelhersteller am Donnerstag verkündete. Eine Nachfolgerin ist bereits gefunden: die scheidende Merck-Chefin Belén Garijo. Sie soll nach der Hauptversammlung am 29. April den Spitzenposten bei Sanofi übernehmen. In der Übergangsphase werde das Geschäftsleitungsmitglied Olivier Charmeil die Geschicke bei Sanofi leiten. An der Börse geriet die Aktie nach der Ankündigung unter Druck - das Papier verlor zuletzt fast 6 Prozent.

ROUNDUP 2: Deutsche Börse nach Rekordgewinn mit neuem Milliardendeal

FRANKFURT - Die Deutsche Börse setzt nach einem Rekordgewinn 2025 auf den nächsten Milliardendeal und nimmt politischen Druck in den USA unter Präsident Trump in Kauf. Deutschlands größter Börsenbetreiber kauft den Daten- und Indexanbieter ISS Stoxx für 1,1 Milliarden Euro komplett, wie der Dax-Konzern am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Dabei übernimmt die Deutsche Börse, die bereits 80 Prozent der Anteile an ISS Stoxx hält, vom Finanzinvestor General Atlantic die übrigen 20 Prozent. An der Börse wurden die Übernahme und die am Mittwochabend veröffentlichten Zahlen positiv aufgenommen.

ROUNDUP: Verbio mit Zuwächsen und konkretisierter Prognose - Aktie gibt nach

LEIPZIG - Der Biokraftstoffhersteller Verbio hat im zweiten Geschäftsquartal 2025/26 den Umsatz gesteigert und operativ mehr verdient als im Vorjahr. Das Unternehmen profitierte dabei von einer guten Ergebnisentwicklung im Segment Bioethanol/Biomethan. Den Jahresausblick für das operative Ergebnis (Ebitda) konkretisierte das Management, angepeilt ist nun das obere Ende des zuvor ausgegebenen hohen zweistelligen Millionenbereichs. Im vorherigen Geschäftsjahr hatte Verbio operativ 14,2 Millionen Euro verdient.

ROUNDUP: Cancom erreicht dank Schlussspurt seine Jahresziele - Aktie verliert

MÜNCHEN - Der IT-Dienstleister Cancom hat nach einem zunächst schwachen Geschäftsverlauf Ende 2025 die Kurve bekommen. Umsatz und operativer Gewinn gingen zwar zurück, blieben aber im Rahmen der Jahresziele, die das Management im Juli gesenkt hatte. An der Börse geriet die Aktie aber etwas unter Druck.

Unilever rechnet 2026 mit etwas höherem Wachstum - Umfeld bleibt aber schwierig

LONDON - Der Konsumgüterkonzern Unilever rechnet im laufenden Jahr mit einem etwas stärkeren Wachstum als zuletzt. Da das Umfeld aber weiter schwierig bleibt, dürfte die um Sondereffekte wie Währungseinflüsse oder Übernahmefolgen bereinigte Wachstumsrate am unteren Rand der mittelfristigen Zielspanne von 4 bis 6 Prozent liegen, teilte das im Stoxx 50 notierte Unternehmen am Donnerstag in London mit. 2025 legte der Umsatz, bereinigt um Währungs- und Übernahmeeffekte, um 3,5 Prozent zu.

ROUNDUP: EssilorLuxottica steigert Umsatz und Gewinn überraschend stark

CHARENTON-LE-PONT - Der Brillenkonzern EssilorLuxottica hat im vergangenen Jahr bei Umsatz und Gewinn unerwartet stark zugelegt. Grund ist auch der Smartbrillen-Boom. Der Umsatz kletterte insgesamt um 7,5 Prozent auf fast 28,5 Milliarden Euro, wie das französisch-italienische Unternehmen am Mittwochabend in Charenton-le-Pont mitteilte. Auf Basis konstanter Wechselkurs lag das Wachstum bei gut elf Prozent. Analysten hatten im Schnitt weniger erwartet.



Weitere Meldungen



-McDonald's über Prognosen nach Fokus auf billigere Menüs -Cisco erhöht nach gutem Quartal Jahresprognose - Anleger dennoch unzufrieden -ROUNDUP: Luxuskonzern Hermes wächst stärker als erwartet - Aktie legt zu -Fachverlag und Datenbankanbieter Relx sicht sich weiter auf Wachstumskurs -Siemens-Finanzvorstand Thomas übergibt Staffelstab an Bienert zum 1. April -ROUNDUP: British American Tobacco erwartet 2026 eher geringes Wachstum -Ein Sturmtoter in Frankreich - Orkanböen auch auf Mallorca -Klage gegen Rüstungsgüter für Israel: Karlsruhe entscheidet -Umfrage: Jeder Dritte kennt neue E-Auto-Prämie gar nicht -Helsing und Hensoldt vereinbaren strategische Partnerschaft -Instagram-Chef bestreitet Suchtpotenzial der App

-Krise bei Druck, Auto und Bau: Geschäft mit Farben schrumpft in Deutschland -AB Inbev steigert operatives Ergebnis etwas stärker als erwartet -Fielmann erzielt Rekordüberschuss

-ROUNDUP 2/Gewerkschaften: Streik bei Lufthansa läuft - Viele Flüge gestrichen -Mercedes-Benz will dieses Jahr einen Teil seiner Daimler-Truck-Aktien verkaufen -ROUNDUP: KWS Saat leidet unter mauem Agrarmarkt - Gekappte Prognose kein Schock -Hamburg Commercial Bank verdient unterm Strich weniger Geld -ROUNDUP: Carl Zeiss Meditec verlagert Produktion nach China - Stellenabbau? -ROUNDUP: Wenn der Arzt in Irland ist: Online-Diagnose beschäftigt BGH -Klage gegen Rüstungsexport für Israel scheitert in Karlsruhe -Hessen warnt vor Emirates-Flügen zum Flughafen Berlin Brandenburg -Weimer: Geben 310 Millionen Euro für Film - so viel wie nie zuvor -Ariane Group entwickelt ballistische Raketen

-US-Influencer Shane wird Kreativdirektor bei Katjes

-Fahrlehrerverband kritisiert Schnieders Pläne zu Führerschein-Reform -Frankreich ruft zu weniger Fleisch- und Wurstkonsum auf -Tausende Euro: ADAC beklagt steigende Reparaturkosten -Cannabis auf Rezept - Bundesgerichtshof prüft Werbung -ROUNDUP: WhatsApp kritisiert Komplett-Blockade in Russland -ROUNDUP: Karneval als Krisenschild - Narren feiern im Regen -BVB will Schlotterbecks Ansage nun 'mit Leben füllen' -Mehr zuckerfreie Colas und Limonaden abgefüllt°



