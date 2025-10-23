FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Unicredit auf "Hold" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Die Quartalszahlen der Bank seien besser als erwartet ausgefallen, enthielten aber weder größere Überraschungen noch höhere Jahresziele, schrieb Giovanni Razzoli in einem am Donnerstag vorliegenden Rückblick auf den jüngst veröffentlichte Zwischenbericht./gl/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:47 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: IT0005239360

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.