ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Roche auf "Buy" mit einem Kursziel von 314 Franken belassen. Die Umsatzentwicklung des Pharmakonzerns im dritten Quartal habe etwas enttäuscht, allerdings habe der Markt Währungseffekte nicht berücksichtigt, schrieb Matthew Weston in einer Einschätzung am Donnerstag./rob/ajx/la Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: CH0012032048

