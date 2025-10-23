Anzeige
WKN: 716460 | ISIN: DE0007164600 | Ticker-Symbol: SAP
Xetra
23.10.25 | 14:07
235,15 Euro
-0,72 % -1,70
Branche
Software
Aktienmarkt
DAX
Prime Standard
STOXX Europe 50
EURO STOXX 50
TecDAX
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
SAP SE Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
SAP SE 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
234,80234,9014:22
234,80234,9014:22
SAP Aktie nach Zahlen: Gewinn stark, Cloud bremst Wachstum!

Die SAP Aktie stand nach den neuen Quartalszahlen (Q3 2025) im Mittelpunkt des Börsengeschehens. Während Europas größter Softwarekonzern beim Gesamtumsatz und Gewinn überzeugen konnte, blieb das Cloud-Geschäft leicht hinter den Erwartungen zurück.

Dennoch bleibt die Stimmung unter Analysten positiv - vor allem, weil sich die Abschluss-Pipeline für das vierte Quartal deutlich verbessert zeigt.

SAP Aktie Chart (D1) Charttechnische Analyse

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 23.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Vollständigen Artikel weiterlesen


