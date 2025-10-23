SAP Aktie nach Zahlen: Gewinn stark, Cloud bremst Wachstum!

Die SAP Aktie stand nach den neuen Quartalszahlen (Q3 2025) im Mittelpunkt des Börsengeschehens. Während Europas größter Softwarekonzern beim Gesamtumsatz und Gewinn überzeugen konnte, blieb das Cloud-Geschäft leicht hinter den Erwartungen zurück.

Dennoch bleibt die Stimmung unter Analysten positiv - vor allem, weil sich die Abschluss-Pipeline für das vierte Quartal deutlich verbessert zeigt.

SAP Aktie Chart (D1) Charttechnische Analyse

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 23.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

