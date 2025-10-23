EQS-News: SAF-HOLLAND SE / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit

SAF-HOLLAND mit Bronze-Medaille im EcoVadis Nachhaltigkeitsrating ausgezeichnet Bessenbach, 23. Oktober 2025. Die SAF-HOLLAND SE, einer der weltweit führenden Zulieferer von Trailer- und Truckkomponenten, wurde erstmalig von EcoVadis mit der Bronze-Medaille für seine Nachhaltigkeitsleistungen ausgezeichnet. EcoVadis ist eine der führenden, internationalen Agenturen für die Bewertung von Nachhaltigkeitsleistungen von Unternehmen. Mit EcoVadis-Medaillen werden Unternehmen ausgezeichnet, die beim Thema Nachhaltigkeit führend vorangehen. Im Bewertungsprozess erreichte SAF-HOLLAND einen Gesamtscore von 68 Punkten und gehört damit zu den besten 35 % der über 150.000 analysierten Unternehmen. Besonders positiv hebt EcoVadis umfassende Konzepte in den Bereichen Arbeits- und Menschenrechte sowie nachhaltige Beschaffung hervor. In Letzterem zählt SAF-HOLLAND zu den Top 2 % der Branche. Darüber hinaus würdigt EcoVadis die Erweiterung der Klimaberichterstattung um Treibhausgasemissionen aus Scope 3 als wichtigen Fortschritt. SAF-HOLLAND versteht Nachhaltigkeit als einen ganzheitlichen Aspekt, der ökologische und soziale Verantwortung entlang der gesamten Wertschöpfungskette einschließt. Darauf aufbauend verfolgt das Unternehmen mit der Strategie "drive2030" das Ziel, eine führende Rolle bei der Transformation der Mobilität einzunehmen und gemeinsam mit seinen Kunden den Weg in eine nachhaltige Zukunft zu gestalten. Kontakt: Dana Unger VP Investor Relations, Corporate & ESG Communications Tel: +49 6095 301 949 dana.unger@safholland.de Alexander Pöschl Senior Manager Investor Relations, Corporate & ESG Communications Tel: +49 6095 301 117 alexander.poeschl@safholland.de Michael Schickling Senior Manager Investor Relations, Corporate & ESG Communications Tel: +49 6095 301 617 michael.schickling@safholland.de Über SAF-HOLLAND Die SAF-HOLLAND SE ist ein international führender Hersteller von fahrwerksbezogenen Baugruppen und Komponenten für Trailer, Lkw und Busse. Durchschnittlich etwa 5.700 engagierte Mitarbeitende weltweit erwirtschafteten im Jahr 2024 einen Umsatz 1.877 Mio. Euro. Die Produktpalette umfasst unter anderem Achs- und Federungssysteme für Trailer sowie Sattelkupplungen und Kupplungssysteme für Lkw, Anhänger und Sattelauflieger als auch Brems- und EBS-Systeme. Daneben entwickelt SAF-HOLLAND innovative Produkte zur Erhöhung der Effizienz, Sicherheit und Umweltfreundlichkeit von Nutzfahrzeugen. Mit den Marken SAF, Holland, Haldex, Assali Stefen, KLL, Neway, Tecma, V.Orlandi und York erreichte der Konzern im Jahr 2024 in den wichtigsten Regionen weltweit starke Marktpositionen unter den Top 3. Auf sechs Kontinenten beliefert SAF-HOLLAND Hersteller im Erstausstattungsmarkt. Im Aftermarket-Geschäft liefert das Unternehmen Ersatzteile an die Servicenetzwerke der Hersteller sowie an den Großhandel und über ein umfassendes globales Vertriebsnetz an Endkunden und Servicestützpunkte. SAF-HOLLAND SE ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und zählt zu den Werten des SDAX (ISIN: DE000SAFH001). Weitere Information erhalten Sie unter www.safholland.com .



