Bei der Aktie von Bayer fehlen derzeit die Impulse. Das dürfte sich allerdings spätestens mit den Zahlen zum dritten Quartal am 12. November ändern. Anleger sollten neben den Rechtsstreitigkeiten in den USA sowie den Entwicklungen der Top-Seller und wachstumsstarken Medikamente in der Pharma-Sparte auch die Schuldenentwicklung im Auge behalten.Noch immer übersteigt die Nettofinanzverschulung von Bayer die derzeitige Marktkapitalisierung. Einem aktuellen Börsenwert von 27 Milliarden Euro steht eine ...

