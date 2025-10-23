DJ PTA-News: Biofrontera AG: Biofrontera AG schließt Verkauf der US-Vermögenswerte von Ameluz® und RhodoLED® an Biofrontera Inc. ab

Leverkusen (pta000/23.10.2025/16:50 UTC+2)

• Biofrontera AG überträgt sämtliche Vermögenswerte, Strukturen und Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit dem

US-Markt an Biofrontera Inc. • Biofrontera Inc. übernimmt alle Verpflichtungen und Rechtskosten der Biofrontera AG im Zusammenhang mit der

laufenden SunPharma-Rechtsstreitigkeit. • Als Teil der Gegenleistung erhält Biofrontera AG eine Beteiligung von 10 % (post-money) an Biofrontera Inc. sowie

einen Earn-Out von 12 % oder 15 % der US-Ameluz(R)-Umsätze bis zum Ablauf der Patente im Jahr 2043.

Leverkusen, 23. Oktober 2025- Die Biofrontera AG, ein deutsches biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung verschreibungspflichtiger dermatologischer Produkte spezialisiert hat, gab heute den Abschluss der endgültigen Vermögensübertragungsvereinbarung mit Biofrontera Inc. bekannt, auf Grundlage des am 30. Juni 2025 unterzeichneten verbindlichen Term Sheets, dessen wesentlicher Inhalt veröffentlicht wurde.

Im Rahmen der Transaktion hat sich die Biofrontera AG verpflichtet, sämtliche US-Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Rechte im Zusammenhang mit Ameluz(R) und RhodoLED(R) zu übertragen, einschließlich der Zulassungen (New Drug Application - NDA und Investigational New Drug Application - IND), der Herstellungsrechte und -verträge, sämtlicher damit verbundener geistiger Eigentumsrechte sowie das mit dem US Geschäft befasste Personal.Die Unterzeichnung der Vereinbarung löst eine Investition in Höhe von zusätzlichen 2,5 Millionen USD in die Biofrontera Inc aus, wodurch ihre Liquidität gestärkt wird.

Im Zuge der Vereinbarung wurden außerdem alle Risiken und Verbindlichkeiten der Biofrontera AG im Zusammenhang mit der von Sun Pharmaceutical Industries eingeleiteten Rechtsstreitigkeit auf Biofrontera Inc. übertragen. Biofrontera Inc. übernimmt ab dem 1. Juni 2025 die Verantwortung für sämtliche Rechtsverteidigungskosten sowie für eventuelle Ansprüche oder Strafzahlungen, die sich aus den Verfahren ergeben könnten.

Als Gegenleistung für die Übertragung erhält die Biofrontera AG eine 10 % Post-Money-Beteiligung an Biofrontera Inc. nach deren jüngster Kapitalerhöhung sowie einen monatlichen Earn-Out auf die US-Umsätze von Ameluz(R) in Höhe von 12 % bzw. 15 %, abhängig vom jährlichen Umsatzvolumen, bis zum Ablauf der Patente im Jahr 2043. Für Jahresumsätze unter 5 Mio. USD wird kein Earn-Out gezahlt. Darüber hinaus beinhaltet die Beteiligung eine einjährige Verwässerungsschutzklausel.

In den kommenden Monaten werden die Biofrontera AG und ihre Tochtergesellschaften den operativen Übergabeprozess abschließen, der bis Ende des ersten Quartals 2026 vollständig abgeschlossen sein soll.

Mit der Umsetzung dieser Vereinbarung erreicht die Biofrontera AG eine vollständige Unabhängigkeit von der operativen Performance von Biofrontera Inc. und kann sich künftig auf ihr Europageschäft sowie auf die übrigen internationalen Märkte konzentrieren. Zwar wird die Transaktion zu einem Rückgang der konsolidierten Umsätze führen, dieser wird jedoch durch eine deutliche Reduzierung der Kosten - einschließlich der Übertragung sämtlicher US-bezogener Infrastruktur und Rechtskosten - sowie durch die Beseitigung der rechtlichen und operativen Risiken im Zusammenhang mit dem US-Markt kompensiert.

"Nach mehreren Monaten intensiver Verhandlungen mit Biofrontera Inc. freuen wir uns, den Abschluss der endgültigen Übertragungsvereinbarung bekanntzugeben", erklärte Pilar de la Huerta, CFO der Biofrontera AG. "In den kommenden Monaten werden wir den operativen Übergang abschließen. Danach wird die Biofrontera AG mit einer optimierten und effizienteren Struktur arbeiten, die vollständig auf die Aufrechterhaltung und den Ausbau unseres Europageschäfts ausgerichtet ist. Befreit von der Kostenlast und den rechtlichen Risiken des US-Marktes sind wir bestens positioniert, um unser Wachstum zu beschleunigen und unsere Rolle als führendes europäisches Unternehmen im Bereich verschreibungspflichtiger Dermatologiepräparate weiter auszubauen."

