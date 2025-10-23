DJ HSBC stellt Retail-Geschäft in Ägypten auf den Prüfstand

Von Adria Calatayud

DOW JONES--HSBC könnte sein Retail-Geschäft in Ägypten zur Disposition stellen. Wie die Bank mitteilte, will sie die strategischen Optionen für den Bereich prüfen. Das britische Kreditinstitut ist derzeit im Rahmen einer Überprüfung seiner globalen Präsenz dabei, sich aus einzelnen Regionen zurückzuziehen. Das Großkundengeschäft in Ägypten sei nicht betroffen.

Derzeit prüft HSBC auch seine Retail-Geschäfte in Australien, Indonesien und Sri Lanka. Im Juli hatte CEO Georges Elhedery gesagt, dass die Überprüfung des Geschäfts in Bangladesch zu dem Ergebnis gekommen sei, dass das dortige Retail-Geschäft im zweiten Halbjahr abgewickelt wird.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/cln

(END) Dow Jones Newswires

October 23, 2025 11:14 ET (15:14 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.