Die italienische Stellantis-Marke wird ihre Mittelklasse-Modelle Giulia und Stelvio der aktuellen Generation wohl änger anbieten als geplant. Hintergrund ist offenbar, dass die Nachfolger auf Basis der STLA Large nochmals überarbeitet werden - um auch als Verbrenner zu kommen. Alfa Romeo hatte ursprünglich vor, ab 2027 zur reinen Elektromarke zu werden - dieser Plan wurde aber Anfang dieses Jahres aufgegeben. Gemäß der früheren Planung sollten daher ...

