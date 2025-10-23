Die US-Börsen sind am Donnerstag zunächst schwach in den Handelstag gestartet haben sich aber mittlerweile ins Plus gehievt. So geht es beim Dow Jones Industrial aktuell minimal um 0,02 Prozent nach oben. Beim breiter gestreuten S&P beläuft sich der Zuwachs aktuell auf 0,2 Prozent. Der technologieorientierte Nasdaq 100 legt um 0,5 Prozent zu. Zunächst sorgten Bedenken wegen des Handelskonflikts zwischen den USA und China für einen Kursrückgang. Positiven Aufwind erhielt der Markt jedoch durch ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.