Auch am heutigen Donnerstag ging es mit den US-Börsen wieder nach oben. So stieg der Dow Jones um 0,31 Prozent auf 46.734 Punkte, der S&P 500 legte 0,58 Prozent auf 6.738 Zähler zu. Der Nasdaq 100 gewann 0,88 Prozent auf 25.097 Punkte. Am Mittwoch hatten Befürchtungen über eine neue Eskalation im Handelskonflikt zwischen den USA und China die Kurse belastet.Nun sorgten positive Quartalsberichte großer US-Unternehmen für Rückenwind. Zudem erwarten Anleger nahezu einhellig, dass die US-Notenbank ...

