Am Donnerstag gerät die Aktie des Rüstungskonzerns Renk deutlich unter Druck. Das belastet den MDAX-Konzern jetzt, und so kann es mit den Papieren weitergehen. Nach dem bislang besonders guten Lauf in diesem Jahr sind die Aktien von Renk am Donnerstag im Rüstungsbereich negativ aufgefallen. Ein Experte verwies auf durchwachsene Aussagen des Unternehmens in einem Gespräch mit Analysten zu den bald erwarteten Zahlen zum dritten Quartal. Zunächst noch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE