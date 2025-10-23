ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Walmart von 110 auf 122 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Handelskonzern Walmart biete Lieferanten und Wiederverkäufern über seine Scintilla-Plattform Zugriff auf seine Daten, schrieb Michael Lasser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Laut seinem Basisszenario schätzt er, dass die Umsätze aus der Datenmonetarisierung bis 2029 auf rund 2,1 Milliarden Dollar steigen könnten, von rund 400 Millionen Dollar im Jahr 2024./edh/nas



