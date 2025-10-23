Wolters Kluwer, ein weltweit führender Anbieter von Informationen, Softwarelösungen und Dienstleistungen für Fachleute, gab heute bekannt, dass seine CCH® Tagetik Intelligent Platform die Spitzenposition der von Dresner Advisory Services für 2025 durchgeführten Marktstudie "Wisdom of Crowds® Financial Consolidation, Close Management and Financial Reporting" (FCCR) erreicht hat. Damit nimmt Wolters Kluwer das zweite Jahr in Folge die Spitzenposition in der Rangfolge der Studie ein.

Hier gelangen Sie zu der von Dresner Advisory Services für 2025 durchgeführten Marktstudie "Wisdom of Crowds® Financial Consolidation, Close Management and Financial Reporting" (FCCR)

Diese Studie ist Teil der von Dresner Advisory Services betriebenen laufenden Forschung auf dem Gebiet des Enterprise Performance Managements (EPM) und beschäftigt sich schwerpunktmäßig auf Performance-Management-Funktionen, die auf den Finanzbereich ausgerichtet sind, darunter die finanzielle Konsolidierung, das Finanzabschluss-Management und die Finanzberichterstattung. Die Studie zeigt auch Benutzertrends, Prioritäten, Adoptionsmuster und Lieferantenleistungen auf, was Unternehmen dabei hilft, fundierte Entscheidungen zu ihren Finanzsystemen zu treffen. Die Recherchen in Wisdom of Crowds® basieren auf Daten, die zu Nutzungs- und Einführungstrends sowie zu Produkten und Lieferanten erhoben wurden.

Madhur Aggarwal, EVP und General Manager, Corporate Performance ESG bei Wolters Kluwer, sagte:

"Für alle EPM-Technologien von Dresner das zweite Jahr in Folge als Nummer Eins eingestuft zu werden, unterstreicht die Marktführerschaft unserer KI-gestützten CCH Tagetik Intelligent Platform, wenn es darum geht, das Office of the CFO zu befähigen, seine Geschäftsabläufe zukunftssicher zu machen. Dieser Erfolg spiegelt unsere Führerschaft bei der Schaffung fortschrittlicher und kundenorientierter Innovation wider, die den wachsenden Anforderungen an Führungskräfte in den Finanzabteilungen gerecht wird."

Die umfassende CCH Tagetik Intelligent Platform von Wolters Kluwer mit Ask AI ist die erste KI-gestützte Plattform auf dem Markt, die für das Performance-Management von Unternehmen konzipiert ist. Sie setzt die Effizienz, Genauigkeit und strategische Fähigkeit des Office of the CFO digital um. Ask AI, aus dem inzwischen ein integrierter Superagent geworden ist, mobilisiert agentische Spitzentechnologie für verschiedene Anwendungsfälle, beispielsweise für das Beantworten von Sprachsteuerbefehlen in mehreren Sprachen, das Ausführen von Aufgaben, das Prüfen von Annahmen und das Durchführen von Analysen. Die einheitliche Plattform, die in einer Standard- und einer SAP-HANA-Version erhältlich ist, bietet ein breites Spektrum an Lösungen, unter anderem für die erweiterte Planung, den Finanzabschluss und die Konsolidierung sowie ESG und regulatorische Anforderungen.

Howard Dresner, Gründer und Chief Research Officer von Dresner Advisory, sagte:

"Das Implementieren von FCCR kann verwendet werden, um eine Reihe von finanziellen Herausforderungen anzugehen, aber die wichtigste Zielvorgabe für das Implementieren der FCCR-Software ist für 2025 die Bereitstellung von Geschwindigkeit und Effizienz der monatlichen, vierteljährlichen und jährlichen Abschlussprozesse. In unseren Ratings werden die Angebote von verschiedenen Anbietern anhand von mehreren Kriterien rund um finanzielle Konsolidierungen, das Abschlussmanagement und die Finanzberichterstattung bewertet. Wolters Kluwer hat in allen Bewertungskategorien einen hohen Rang erreicht, und wir gratulieren diesem Unternehmen zum erneuten Erreichen der Top-Platzierung in unserer jährlichen Erhebung."

Wolters Kluwer Corporate Performance Management (CPM) ist Teil der Sparte Corporate Performance ESG (CP ESG) von Wolters Kluwer. Die Sparte ist der weltweit führende Anbieter von integrierten Softwarelösungen für EHS (Umwelt, Gesundkeit und Sicherheit), ESG (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung), Corporate Performance Management, Audit and Assurance sowie Risiko-Berichterstattung und Meldewesen. Mit seiner innovativen Technologie und seinem einzigartigen Know-how versetzt Wolters Kluwer CP ESG Wirtschaftsführer in die Lage, fundierte strategische Entscheidungen zu treffen, die für eine Transformation, eine Leistungsfähigkeit und ein Risikomanagement sorgen, wie sie für eine nachhaltige und widerstandsfähige Welt benötigt werden.

Über Wolters Kluwer

Wolters Kluwer (EURONEXT: WKL) ist ein weltweit führender Anbieter von Informationen, Softwarelösungen und Dienstleistungen für Fachleute in den Bereichen Gesundheitswesen, Steuern und Buchhaltung, Finanz- und Unternehmens-Compliance, Recht und Regulierung, Unternehmensperformance und ESG. Wir helfen unseren Kunden jeden Tag, wichtige Entscheidungen zu treffen, indem wir Expertenlösungen anbieten, die fundiertes Fachwissen mit Technologie und Dienstleistungen kombinieren.

Wolters Kluwer meldete für das Jahr 2024 einen Jahresumsatz von 5,9 Mrd. EUR. Die Gruppe bedient Kunden in über 180 Ländern, ist in über 40 Ländern tätig und beschäftigt weltweit rund 21.600 Mitarbeiter. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Alphen aan den Rijn in den Niederlanden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.wolterskluwer.com, folgen Sie uns auf LinkedIn, Facebook, YouTube und Instagram.

