81 der Verbraucher ziehen RCS gegenüber SMS vor, und 71 der Unternehmen planen, RCS im nächsten Jahr einzuführen.

Twilio, die Kundenbindungsplattform, die personalisierte Echtzeit-Erlebnisse für führende Marken von heute möglich macht, hat eine erweiterte Partnerschaft mit Vodafone Spanien angekündigt, einem der führenden Telekommunikationsanbieter des Landes. Spanische Unternehmen werden dadurch Zugang zu Rich Communication Services (RCS)-Nachrichten erhalten, was die Art und Weise, wie sie mit ihren Kunden interagieren, durch reichhaltige, interaktive und sichere Kommunikation revolutionieren wird.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251023247287/de/

Vodafone Spanien setzt auf die globale Expertise von Twilio, um die Einführung dieser Messaging-Lösung der nächsten Generation zu beschleunigen und diese als neuen Standard für die Unternehmenskommunikation auf dem spanischen Markt zu etablieren.

Eine notwendige Weiterentwicklung für die mobile Kommunikation

In einer Welt, in der Personalisierung und Vertrauen die Grundpfeiler der Beziehung zwischen Marken und Verbrauchern sind, bietet RCS ein Erlebnis, das über die Funktionen herkömmlicher SMS hinausgeht. Laut dem Report State of Customer Engagement 2025 von Twilio ziehen 81 der Verbraucher RCS gegenüber SMS vor, und 71 der Unternehmen planen, RCS im nächsten Jahr einzuführen.

Mit erweiterten Funktionen wie Bildern, Videos, Produktkarussells, interaktiven Schaltflächen und verifizierten Absendern werden Nachrichten durch RCS zu dynamischeren, menschlicheren und relevanteren Kommunikationsmitteln, die eine größere Wirkung erzielen und das Engagement steigern. Außerdem bietet RCS die Möglichkeit, detaillierte Kennzahlen wie Öffnungsraten, Klicks und Interaktionen zu messen, sodass Unternehmen ihre Kampagnen in Echtzeit optimieren und den Return on Investment (ROI) maximieren können.

Vertrauen und Transparenz spielen vor dem Hintergrund zunehmender Spam- und Phishing-Versuche eine zentrale Rolle bei den Erwartungen der Kunden. RCS reagiert umfassend auf diese Risiken, indem es die Glaubwürdigkeit und Wirkung der Markenkommunikation erhöht.

Die wichtigsten Vorteile für Unternehmen und Nutzer

Größere Interaktivität: Mit RCS lassen sich Schaltflächen direkt in Nachrichten einbinden, wodurch Aktionen wie Käufe, Reservierungen oder Umfragen erleichtert werden, ohne dass die Konversation verlassen werden muss.

Mit RCS lassen sich Schaltflächen direkt in Nachrichten einbinden, wodurch Aktionen wie Käufe, Reservierungen oder Umfragen erleichtert werden, ohne dass die Konversation verlassen werden muss. Verifizierte Identität: Branded Messaging bietet Unternehmen die Möglichkeit, jeden versendeten Text mit dem Namen des Unternehmens, dem Markenlogo, einem Slogan und einem Verifizierungszeichen zu versehen. Die Kunden können so sofort erkennen und überprüfen, wer ihnen eine Nachricht sendet.

Branded Messaging bietet Unternehmen die Möglichkeit, jeden versendeten Text mit dem Namen des Unternehmens, dem Markenlogo, einem Slogan und einem Verifizierungszeichen zu versehen. Die Kunden können so sofort erkennen und überprüfen, wer ihnen eine Nachricht sendet. Erweiterte Erfahrung: Multimedia-Inhalte wie Bilder, GIFs und Videos bereichern das Nutzererlebnis und machen Interaktionen ansprechender und einprägsamer.

Multimedia-Inhalte wie Bilder, GIFs und Videos bereichern das Nutzererlebnis und machen Interaktionen ansprechender und einprägsamer. Zwei-Wege-Kommunikation: RCS fördert Konversationen in Echtzeit und Kunden können Fragen direkt über den Chat klären oder Anfragen stellen.

RCS fördert Konversationen in Echtzeit und Kunden können Fragen direkt über den Chat klären oder Anfragen stellen. Erweiterte Personalisierung: Dank der Integration von Kontextdaten wie der Kaufhistorie, dem Browserverlauf und den Präferenzen können Unternehmen ihre Botschaften an die spezifischen Vorlieben und Bedürfnisse jedes einzelnen Kunden anpassen.

Eine strategische Zusammenarbeit, um die Kommunikation in Spanien zu transformieren

Luis Suñer, Head of Wholesale MVNOs and Third Party Deals bei Vodafone Spanien, erklärt: "Wir freuen uns außerordentlich über die Partnerschaft mit Twilio, um unseren Geschäftskunden in Spanien RCS-Messaging anbieten zu können. Diese Technologie steigert nicht nur die Qualität der Interaktion zwischen Marken und Verbrauchern enorm, sie stärkt auch das Vertrauen, erhöht die Sicherheit und verbessert die Glaubwürdigkeit der Marke. Mit RCS werden Unternehmen die Möglichkeit haben, auf relevantere, dynamischere und effektivere Weise mit ihren Kunden in Kontakt zu treten."

Peter Bell, Vice President of Marketing EMEA bei Twilio, sagt: "Diese erweiterte Partnerschaft mit Vodafone Spanien kommt gerade im Hinblick auf die bevorstehende Weihnachtszeit, die für Marken von großer Bedeutung ist, genau zum richtigen Zeitpunkt. Marken, die RCS nutzen, insbesondere für Weihnachtsgrüße, profitieren mit diesem Kommunikationskanal von einer Öffnungsrate von 98 und einer Antwortrate von 45 %. Gemeinsam mit Vodafone geben wir Unternehmen ein leistungsstarkes Tool an die Hand, mit dem sie sich in einem wettbewerbsintensiven Marktumfeld von der Konkurrenz abheben können."

Eine vielversprechende Zukunft für Business Messaging

Dank dieser Kooperation werden die Kunden von Vodafone Spanien das volle Potenzial von RCS nutzen können, um ihre Kundenbeziehungen zu verbessern, die Antwortraten zu erhöhen und mehr Engagement zu erzielen. Und für Nutzer, die noch keine RCS-kompatiblen Geräte besitzen, gewährleistet Twilio mithilfe einer automatischen Failover-Funktion einen reibungslosen Übergang zum SMS-Format, wodurch eine vollständige und kontinuierliche Abdeckung sichergestellt wird.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251023247287/de/

Contacts:

iperkins@twilio.com

00447931815123