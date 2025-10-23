NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für MTU von 470 auf 500 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz eines hervorragenden dritten Quartals des Triebwerkbauers habe Anlegerskepsis hinsichtlich der Nachhaltigkeit der Konzernentwicklung zu einer schwachen Kursreaktion geführt, schrieb Chloe Lemarie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie erhöhte ihre Ergebnisprognosen für 2025 und 2026./rob/edh/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 16:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 16:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



ISIN: DE000A0D9PT0





