Kapital ist ein Produktionsmittel, das wusste schon Karl Marx. Wenn sich Unternehmen also neue Finanzierungsoptionen sichern, tun sie das um zusätzliche Werte zu schaffen. Almonty, führender westlicher Wolfram-Produzent, hat zuletzt einen Antrag auf ein Base Shelf Prospectus eingereicht. Dabei handelt es sich um ein strategisches Finanzierungsinstrument, mit dem Unternehmen flexibel bleiben - je nach Marktbedingungen und Bedarf können sie verschiedene vorab definierte Finanzierungsoptionen nutzen und diese zügig umsetzen. Almonty selbst nennt die Weiterentwicklung der riesigen Sangdong-Mine als möglichen Grund. Doch wer das Unternehmen seit längerer Zeit beobachtet, sieht weitere Potenziale. Wir ordnen die jüngste Unternehmensmeldung von Almonty ein und zeigen, wie T-Mobile US und Netflix in der Vergangenheit mit smarten Finanzierungen die Grundlage für langfristiges Wachstum legten.

