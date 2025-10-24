EQS-Ad-hoc: BB BIOTECH AG / Schlagwort(e): Zwischenbericht
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
24. Oktober 2025
Die BB Biotech AG (ISIN CH0038389992) hat heute den Zwischenbericht per 30. September 2025 veröffentlicht, welcher über die Ergebnisentwicklung für die ersten neun Monate 2025 informiert.
Basierend auf den konsolidierten Zahlen weist die BB Biotech AG im Zwischenabschluss per 30. September 2025 einen Gewinn nach Steuern von CHF 106 Mio. aus (Gewinn von CHF 16 Mio. in derselben Vorjahresperiode). Das 3. Quartal wies dabei einen Gewinn von CHF 448 Mio. aus (Verlust von CHF 157 Mio. in derselben Vorjahresperiode). Bei einer Investmentgesellschaft reflektiert das Ergebnis die Aktienkursentwicklung der Unternehmen, die im Portfolio gehalten werden.
Der Zwischenbericht per 30. September 2025 der BB Biotech AG ist auf report.bbbiotech.ch/Q325 resp. www.bbbiotech.com verfügbar.
Für weitere Informationen:
Head BB Biotech
Head Investor Relations
E-Mail: ir@bbbiotech.com
Media Relations
www.bbbiotech.com
Unternehmensprofil
Ende der Insiderinformation
24.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|BB BIOTECH AG
|Schwertstrasse 6
|8200 Schaffhausen
|Schweiz
|Telefon:
|+41 52 624 08 45
|E-Mail:
|info@bbbiotech.com
|Internet:
|www.bbbiotech.ch
|ISIN:
|CH0038389992
|WKN:
|A0NFN3
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Mailand, SIX
|EQS News ID:
|2217330
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2217330 24.10.2025 CET/CEST