Nachdem die Aktie von Tesla nach den Zahlen vom späten Mittwochabend zunächst unter Druck stand, konnte sich das Papier am Donnerstag bereits wieder kräftig erholen. Die Aktie konnte gut zwei Prozent zulegen und notiert damit wieder in der Nähe ihrer jüngsten Höchststände. Analysten zeigen sich allerdings weiter geteilter Meinung.Der Gewinn von Tesla für das dritte Quartal verfehlte die Erwartungen, die Aktie stand zunächst unter Druck. Beim bereinigten Ergebnis pro Aktie erzielte Tesla 0,50 Dollar, ...

