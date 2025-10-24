Luzern - Die Luzerner Kantonalbank (LUKB) hat die Einnahmen in den ersten neun Monaten gesteigert und mehr verdient. Damit bleibt die Bank auf Rekordkurs. Die Prognose für das Gesamtjahr 2025 hat die LUKB leicht erhöht, auch wenn das Zinsgeschäft vom tieferen Leitzins gebremst wurde. Von Januar bis September stieg der Geschäftserfolg, der bei Banken als Mass für die operative Leistung gilt, um 6,4 Prozent auf 252,4 Millionen Franken. Der Konzerngewinn ...Den vollständigen Artikel lesen ...
