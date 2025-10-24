EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Firmenübernahme

Mutares unterzeichnet Vereinbarung zur Übernahme der M3 Group in Schweden Führender Anbieter von Dienstleistungen in den Bereichen Verkehrsinfrastruktur, Bauwesen und Maschinenvermietung

Strategische Add-on-Akquisition für GDL Anläggning & Miljö zur Stärkung des Segments Infrastructure & Special Industry und zum Ausbau der Präsenz in Skandinavien

Umsatz von ca. EUR 35 Mio.

Abschluss voraussichtlich im vierten Quartal 2025 München, 24. Oktober 2025 - Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat eine Vereinbarung zur Übernahme von M3 Schakt AB, M3 Rental AB und Schaktförmedlingen Sverige AB ("M3 Group") unterzeichnet, einem schwedischen Anbieter von Transport-, Bau- und Maschinenvermietungsdienstleistungen, der sich auf Infrastrukturprojekte wie U-Bahnen, Straßen und Eisenbahnen spezialisiert hat und große private Bauunternehmen bedient. Die Transaktion ist eine Add-on-Akquisition für GDL Anläggning & Miljö und wird vorbehaltlich der üblichen Genehmigungen voraussichtlich im vierten Quartal 2025 abgeschlossen sein. Für GDL Anläggning & Miljö bietet die Übernahme der M3 Group lukrative Synergien, eine strategische geografische Expansion sowie eine Stärkung aller Geschäftsbereiche. Mit ca. 44 Mitarbeitenden und einem robusten Netzwerk von Subunternehmern erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von ca. EUR 35 Mio. Die Übernahme wird das Segment Infrastructure & Special Industry von Mutares und die Präsenz auf dem nordischen Infrastruktur- und Baumarkt weiter stärken. Johannes Laumann, CIO von Mutares, kommentiert: "Diese Akquisition ist ein strategischer Meilenstein für den Ausbau unserer Präsenz in den nordischen Ländern und die Stärkung unseres Segments Infrastructure & Special Industry. Das Know-how und die starke Marktposition der M3 Group passen perfekt in unser Portfolio, insbesondere zu GDL Anläggning & Miljö. Wir freuen uns darauf, das weitere Wachstum des Unternehmens in einem ausgezeichneten Marktumfeld zu unterstützen." Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA Die Mutares SE & Co. KGaA, München ( www.mutares.com ), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" (ISIN: DE000A2NB650 ) gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Mutares SE & Co. KGaA

Investor Relations

Telefon: +49 89 9292 7760

E-Mail: ir@mutares.de

www.mutares.com Ansprechpartner Presse Deutschland CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Telefon: +49 89 125 09 0333

E-Mail: sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de Ansprechpartner Presse Frankreich

CLAI

Matthieu Meunier

Telefon: +33 06 26 59 49 05

E-Mail: matthieu.meunier@clai2.com Ansprechpartner Presse Vereinigtes Königreich

14:46 Consulting

Tom Sutton

Telefon: +44 7796 474940

E-Mail: tsutton@1446.co.uk



