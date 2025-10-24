Der britische Öl- und Gaskonzern BP fliegt derzeit unter dem Radar vieler Anleger. Während Schlagzeilen über Rückzüge aus grünen Projekten dominieren, arbeitet das Unternehmen still an Stabilität, Effizienz und soliden Renditen - und bietet damit eine interessante Einstiegsgelegenheit für langfristig orientierte Investoren. Zurück zu den Wurzeln: Fokus auf Kernkompetenzen Nach Jahren ambitionierter, aber oft wenig profitabler grüner Projekte richtet ...

