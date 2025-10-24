Die Ölpreise starteten im gestrigen Donnerstagshandel eine knackige Zwischenrallye. Die Wucht und die Vehemenz der Aufwärtsbewegung überrascht durchaus, stand doch Brent Öl erst kürzlich noch mit einem Bein im Preisdebakel.Die aktuelle Aufwärtsbewegung ist eine Reaktion auf die US-amerikanischen Sanktionen gegen die russische Ölindustrie. Zudem war der Ölpreis nach der ausgedehnten Korrektur reif für eine Gegenbewegung. Die Sanktionen boten ...

