Die Anteilscheine der beiden Energieriesen Exxon und Shell profitieren im heutigen Handel von den erneut steigenden Ölpreisen. Auslöser hierfür waren die neuen US-Sanktionen gegen große russische Ölkonzerne sowie Spekulationen, dass Indien und womöglich auch China ihre Käufe von russischem Rohöl auf Druck der USA reduzieren könnten.So verteuerte sich Brent-Öl um 3,30 auf 65,90 US-Dollar. Bei WTI ging es ähnlich deutlich auf 61,70 Dollar nach oben. Erstmals in seiner zweiten Amtszeit verhängte US-Präsident ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.