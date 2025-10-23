Die Anteilscheine der beiden Energieriesen Exxon und Shell profitieren im heutigen Handel von den erneut steigenden Ölpreisen. Auslöser hierfür waren die neuen US-Sanktionen gegen große russische Ölkonzerne sowie Spekulationen, dass Indien und womöglich auch China ihre Käufe von russischem Rohöl auf Druck der USA reduzieren könnten.So verteuerte sich Brent-Öl um 3,30 auf 65,90 US-Dollar. Bei WTI ging es ähnlich deutlich auf 61,70 Dollar nach oben. Erstmals in seiner zweiten Amtszeit verhängte US-Präsident ...Den vollständigen Artikel lesen ...
