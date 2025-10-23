NEW YORK (dpa-AFX) - Den US-Börsen fehlt nach den Gewinnmitnahmen zur Wochenmitte am Donnerstag zunächst der Schwung. Gut eine dreiviertel Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial 0,2 Prozent tiefer auf 46.489 Punkte. Beim technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 geht er von einem Minus von 0,3 Prozent auf 24.801 Punkte aus.

Am Mittwoch hatten Sorgen über eine erneute Verschärfung der Handelsspannungen zwischen den USA und China zu einem Kursrücksetzer geführt. Rückenwind gab zuletzt indes die bislang überwiegend positiv verlaufene Berichtssaison der Unternehmen. Zudem gilt es an den Märkten als nahezu sicher, dass die US-Notenbank Fed bei ihrer Sitzung kommende Woche die Zinsen weiter senken wird.

Die Aktien von Tesla büßten angesichts eines Gewinneinbruchs im vergangenen Quartal am Donnerstag vorbörslich 3,9 Prozent ein. Die enttäuschende Ergebnisentwicklung des Elektroautobauers konnten weder ein Verkaufsrekord noch die positiven Überraschungen beim Umsatz und insbesondere bei der Barmittelentwicklung kompensieren.

Für das IT-Urgestein IBM zeichnet sich ein Kursrückgang um 8 Prozent ab. Das Umsatzwachstum in der Softwaresparte blieb wie schon im vorangegangenen Quartal hinter den Erwartungen zurück. Ein etwas besserer Konzernumsatz und eine positive Gewinnüberraschung überzeugten die Anleger nicht.

Die Deutsche-Telekom-Tochter T-Mobile US konnte im dritten Quartal erheblich mehr Mobilfunk-Kunden gewinnen als erwartet und hob zudem ihre Jahresprognose an. Die Anteilsscheine verbilligten sich dennoch um 1 Prozent. Händler verwiesen darauf, dass der Konzern mit 10 Milliarden US-Dollar nun eine halbe Milliarde Dollar mehr Investitionen einplane als bisher.

Für American Airlines ging es vorbörslich derweil um 4 Prozent hoch. Die Fluggesellschaft übertraf mit ihrem Gewinnausblick für das laufende Quartal die Erwartungen deutlich. Beim Chemiekonzern Dow Inc konnten sich die Investoren dank eines überraschend deutlich geschrumpften Verlusts gegenüber dem Vorquartal über ein Kursplus von 8,3 Prozent freuen.

Die Aktien von Öl- und Gasunternehmen dürften weiterhin vom anhaltenden Höhenflug bei den Ölpreisen profitierten. Für Exxon Mobil, Chevron und ConocoPhillips ging es um bis zu mehr als 2 Prozent nach oben und für den Ölfeld-Dienstleister Halliburton um 2 Prozent. Grund für den Ölpreisanstieg sind neue US-Sanktionen gegen große russische Ölfirmen. Zudem wird darauf spekuliert, dass Indien und möglicherweise auch China auf Druck der USA auf russisches Rohöl verzichten.

Nach dem Börsenschluss in New York legen heute unter anderem noch der Chipkonzern Intel sowie der Autobauer Ford Geschäftszahlen vor./gl/stk

