Die Münchner machen weiter, was sie am besten können: Wachsen und Geld verdienen. ATOSS Software (ISIN DE0005104400) hat nach neun Monaten ein beeindruckendes Zahlenwerk vorgelegt. Der Umsatz kletterte um elf Prozent auf 139,3 Millionen Euro. Und die EBIT-Marge liegt mit 35 Prozent deutlich über der ursprünglichen Prognose. Das hat Konsequenzen. Cloud-Geschäft läuft wie geschmiert: Das Herzstück des Erfolgs sind die Cloud-Umsätze. Sie legten um satte 28 Prozent auf 67,6 Millionen Euro zu und machen inzwischen fast die Hälfte des Gesamtumsatzes aus. Das zeigt: Die Transformation zum Cloud-Anbieter ...

