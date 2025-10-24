DJ PTA-News: Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG: DEWB veröffentlicht Halbjahresbericht 2025

• Wertansatz des DEWB-Beteiligungsportfolios zum 30. Juni 2025 bei 28,8 Millionen Euro • Liquidität steigt auf 1,9 Millionen Euro - Finanzierungsstruktur langfristiger ausgerichtet • Hauptbeteiligungen LAIQON und Stableton mit starker operativer Performance

Jena, 24. Oktober 2025 - Die Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB) hat heute ihren Bericht über die ersten sechs Monate 2025 veröffentlicht. Aufgrund der im Berichtsjahr weiterhin anhaltenden Investorenzurückhaltung und der unverändert niedrigen Bewertungsniveaus in dem von der DEWB adressierten technologieorientierten Small-Cap-Segment lag der Schwerpunkt im ersten Halbjahr 2025 auf der Optimierung der Finanzierungsstruktur sowie der konsequenten Weiterentwicklung des Bestandsportfolios.

"Unsere Beteiligungen, allen voran LAIQON und Stableton, haben sich im laufenden Geschäftsjahr weiter sehr positiv entwickelt. Zudem haben wir Maßnahmen zur Stärkung der finanziellen Handlungsfähigkeit umgesetzt: Aus der erfolgreichen Veräußerung des LAIC Token 21 sind der DEWB rund zwei Millionen Euro zugeflossen. Darüber hinaus haben wir im Juni 2025 eine fünfjährige 4,5%-Wandelanleihe im Volumen von vier Millionen Euro platziert. Die Überzeichnung dieser Emission in einem für Minibonds anspruchsvollen Marktumfeld ist ein starkes Signal des Vertrauens unserer Investoren in die Strategie der DEWB", kommentiert Bertram Köhler, CEO der DEWB.

Wertansatz des DEWB-Beteiligungsportfolios bei 28,8 Millionen Euro

Das Portfolio der DEWB zählt zum 30. Juni 2025 im Wesentlichen fünf operativ tätige Beteiligungen. Kernbeteiligung ist weiterhin die LAIQON AG, die ihre operativen Finanzkennzahlen im ersten Halbjahr 2025 weiter deutlich verbessert hat und die mit der im dritten Quartal 2025 erfolgten Übernahme von Assets der MainFirst ihre Position im Asset Management signifikant ausgebaut hat. Die Wachstumsstrategie GROWTH 28 der LAIQON AG sieht einen Anstieg der Assets under Management von derzeit rund 10 Milliarden Euro auf über 15 Milliarden Euro im Jahr 2028 vor. Sehr erfolgreich entwickelt sich auch die DEWB-Beteiligung Stableton Financial AG. Mit einem weiteren deutlichen Anstieg der Assets under Management auf über 500 Millionen USD und einer überproportionalen Steigerung der Assets im fokussierten Pre-IPO-Techsegment zeichnet sich bereits ab, dass 2025 für den Anbieter der führenden europäischen Fintech-Plattform für alternative Anlagen mit Fokus auf Technologieunternehmen im vorbörslichen Segment ein weiteres Geschäftsjahr starken Wachstums werden wird. Der Wertansatz des DEWB-Beteiligungsportfolios lag Ende Juni 2025 infolge des Buchwertabgangs des LAIC Token 21 bei 28,8 Millionen Euro.

Liquidität steigt auf 1,9 Millionen Euro

Im ersten Halbjahr 2025 erzielte die DEWB sonstige betriebliche Erträge in Höhe von rund 0,3 Millionen Euro, die im Wesentlichen aus dem Verkauf des LAIC Token 21 resultieren. Das operative Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) belief sich auf -0,2 Millionen Euro. Infolge gestiegener Zinsaufwendungen ging das Finanzergebnis auf -0,7 Millionen Euro zurück, woraus ein Halbjahresergebnis von -0,9 Millionen Euro bzw. -0,05 Euro je Aktie resultierte. Die Liquidität stieg zum 30. Juni 2025 auf 1,9 Millionen Euro. Das Eigenkapital je Aktie belief sich zum Ende des Berichtszeitraums auf 0,74 Euro.

Im Rahmen ihrer Wachstumsstrategie plant die DEWB, das Beteiligungsportfolio weiter auszubauen, wozu LAIQON als strategische Kernbeteiligung einen wesentlichen Beitrag leisten soll. "Für das verbleibende Geschäftsjahr arbeiten wir weiter an unserer Strategieumsetzung. Die Prognose möglicher Transaktionen gestaltet sich jedoch anhaltend herausfordernd. Sowohl auf der Investment- als auch auf der Exit-Seite erarbeiten wir Optionen, deren Realisierbarkeit im Wesentlichen von der weiteren Kapitalmarktentwicklung abhängig bleibt. Um die grundsätzliche Handlungsfähigkeit der DEWB im Neugeschäft zu erhöhen, hat die Hauptversammlung einen Kapitalschnitt beschlossen. Dieser soll uns künftig auch wieder Refinanzierungsoptionen auf der Eigenkapitalseite ermöglichen", so CEO Bertram Köhler weiter.

Der heute veröffentlichte Halbjahresbericht 2025 steht auf der Website der DEWB unter www.dewb.de zum Download zur Verfügung.

Über DEWB

Die Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB AG, WKN: 804100 / ISIN: DE0008041005) ist eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft, die ihren Investitionsfokus auf das Asset Management und Geschäftsmodelle legt, die entscheidend zur Digitalisierung dieses Wirtschaftszweiges beitragen. Die DEWB hat in den vergangenen 25 Jahren über 390 Millionen Euro in 65 Unternehmen investiert und mit 52 Exits, darunter neun Börsengänge, mehr als 520 Millionen Euro realisiert. Mit ihrer über 200-jährigen Unternehmensgeschichte steht die DEWB für Kontinuität im Kapitalmarkt. Aufbauend auf dieser Erfahrung und einem Gespür für zukunftsweisende Entwicklungen unterstützt die DEWB ihre Beteiligungen mit Kapital, Expertise in der Unternehmensentwicklung und ihrem weitgespannten Experten-Netzwerk.

Kontakt:

Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB)

Marco Scheidler

Vorstand

T: +49 (0)3641 31000-30

E-Mail: ir@dewb.de

www.dewb.de

