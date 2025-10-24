Die Circus SE meldet den nächsten großen Wurf: Gleich sechs neue Patente für ihren autonomen KI-Roboter CA-M wurden eingereicht - mit Fokus auf Verteidigung und sicherheitskritische Einsatzszenarien. Nach dem bereits im April erteilten Patent für das CA-1-System treibt das Unternehmen damit seine Deep-Tech-Transformation konsequent voran. Ziel: Technologiestandard setzen, Markteintrittsbarrieren erhöhen und sich eine führende Rolle bei autonomen Versorgungssystemen in NATO- und Partnerstrukturen erarbeiten. Für Anleger hat die Nachricht Sprengkraft: Die Schutzrechte adressieren Schlüsseltechnologien ...

