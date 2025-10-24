Alnylam Pharmaceuticals - ALNY: Volkskrankheit Bluthochdruck im Visier!

Zilebesiran in Phase 3!

Pharma-Aktie Alnylam Pharmaceuticals (ALNY) testet 20er-EMA mit Rücksetzer vom Allzeithoch! JETZT einsteigen? Kursziel nach Measured Move bei 500 USD!

Alnylam Pharmaceuticals (ALNY) - ISIN US02043Q1076

Rückblick: Auf der Oberseite ist der Aufwärtrend mit einer Folge höherer Pivot-Hochs bereits perfekt, auf der Unterseite fehlt hingegen noch das dritte Pivot-Tief bei der Alnylam-Aktie. Im Halbjahresvergleich sehen wir ein sattes Plus von rund 83 Prozent. Der aktuelle Rücksetzer zum 20er-EMA mit dem Schlusskurs knapp unter der grünen Linie könnte eine gute Startposition für einen Long Trade ddarstellen.

Alnylam-Aktie: Chart vom 23.10.2025, Kürzel: ALNY Kurs: 464.00 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Kauftrigger wäre das Überschreiten der letzten Tageskerze. Das Kursziel liegt nach Measured Move bei circa 500 USD.

Mögliches bärisches Szenario

Eine sinnvolle Risikobegrenzung lässt sich durch dynamische Verlustbegrenzungen in Form von Trailing Stops erreichen. Bei Alnylam bietet sich eine anfängliche Ausstiegsmarke knapp unterhalb des gestrigen Tagesniveaus an.

Meinung

Alnylam Pharmaceuticals hat einen wichtigen Meilenstein erreicht: Das Unternehmen startete die Phase-3-Studie Zenith für Zilebesiran, das zur Reduzierung kardiovaskulärer Ereignisse bei Patienten mit unkontrolliertem Bluthochdruck getestet wird. Dies markiert einen bedeutenden Schritt zur Expansion der RNAi-Therapieplattform über seltene Krankheiten hinaus in den Herz-Kreislauf-Bereich. Kurzfristig bleibt der wichtigste Katalysator die robuste Akzeptanz von Amvuttra, während das größte Risiko weiterhin in der starken Abhängigkeit von Einnahmen aus dem TTR-Geschäft liegt. Zur Erläuterung:TTR steht für Transthyretin, ein Protein, das bei genetischen Mutationen fehlgefaltet wird und sich in Geweben ablagert. AMVUTTRA (Vutrisiran) ist eine RNAi-Therapie, die die Produktion dieses fehlerhaften Proteins in der Leber reduziert und zur Behandlung der erblichen Transthyretin-Amyloidose eingesetzt wird - einer seltenen Erkrankung, die zu Nervenschäden, Taubheitsgefühl und Muskelschwäche führt. Die Finanzprognosen für Alnylam sind ambitioniert: Bis 2028 wird ein Umsatz von 7.0 Milliarden USD und ein Gewinn von 1.9 Milliarden USD prognostiziert, was einer jährlichen Umsatzwachstumsrate von 41.8 Prozent entspricht. Die Bewertungsschätzungen reichen von 225.68 bis 880.05 US-Dollar pro Aktie, was die unterschiedlichen Erwartungen zur Pipeline-Diversifizierung widerspiegelt. Charttechnisch dominieren die bullischen Aspekte, auch wenn der Gesamtmarkt momentan etwas auf der Stelle tritt.



