Mitteilung der Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG:

DEWB veröffentlicht Halbjahresbericht 2025

- Wertansatz des DEWB-Beteiligungsportfolios zum 30. Juni 2025 bei 28,8 Millionen Euro

- Liquidität steigt auf 1,9 Millionen Euro - Finanzierungsstruktur langfristiger ausgerichtet

- Hauptbeteiligungen LAIQON und Stableton mit starker operativer Performance

Die Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB) hat heute ihren Bericht über die ersten sechs Monate 2025 veröffentlicht. Aufgrund der im Berichtsjahr weiterhin anhaltenden Investorenzurückhaltung und der unverändert niedrigen Bewertungsniveaus in dem von der DEWB adressierten technologieorientierten Small-Cap-Segment lag der Schwerpunkt im ersten Halbjahr 2025 auf der Optimierung der Finanzierungsstruktur sowie der konsequenten Weiterentwicklung des Bestandsportfolios.

