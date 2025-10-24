Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der Mutares SE & Co. KGaA vom 24.10.2025:Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN DE000A2NB650/ WKN A2NB65) hat eine Vereinbarung zur Übernahme von M3 Schakt AB, M3 Rental AB und Schaktförmedlingen Sverige AB ("M3 Group") unterzeichnet, einem schwedischen Anbieter von Transport-, Bau- und Maschinenvermietungsdienstleistungen, der sich auf Infrastrukturprojekte wie U-Bahnen, Straßen und Eisenbahnen spezialisiert hat und große private Bauunternehmen bedient. Die Transaktion ist eine Add-on-Akquisition für GDL Anläggning & Miljö und wird vorbehaltlich der üblichen Genehmigungen voraussichtlich im vierten Quartal 2025 abgeschlossen sein. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
