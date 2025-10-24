Berlin (www.anleihencheck.de) - Pentixapharm fokussiert Entwicklung auf fortgeschrittene Programme und stärkt finanzielle Position - AnleihenewsDer Vorstand und Aufsichtsrat der Pentixapharm Holding AG (ISIN DE000A40AEG0/ WKN A40AEG), einem Biotech-Unternehmen in der fortgeschrittenen klinischen Entwicklung von Radiopharmazeutika, haben heute gemeinsam beschlossen, die Aktivitäten in den frühen Forschungs- und Entwicklungsphasen deutlich zu reduzieren und die Unternehmensressourcen konsequent auf die klinisch am weitesten fortgeschrittenen Programme zu konzentrieren, so das Unternehmen in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Meldung: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
