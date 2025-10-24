Berlin (www.anleihencheck.de) - Pentixapharm fokussiert Entwicklung auf fortgeschrittene Programme und stärkt finanzielle Position - AnleihenewsDer Vorstand und Aufsichtsrat der Pentixapharm Holding AG (ISIN DE000A40AEG0/ WKN A40AEG), einem Biotech-Unternehmen in der fortgeschrittenen klinischen Entwicklung von Radiopharmazeutika, haben heute gemeinsam beschlossen, die Aktivitäten in den frühen Forschungs- und Entwicklungsphasen deutlich zu reduzieren und die Unternehmensressourcen konsequent auf die klinisch am weitesten fortgeschrittenen Programme zu konzentrieren, so das Unternehmen in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Meldung: ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.