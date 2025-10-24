© Foto: Markus Schreiber - AP

Trump kappte der Ukraine den Satellitenblick - jetzt zieht Deutschland Konsequenzen. Rheinmetall steht vor einem Milliardenauftrag über 40 Radar-Augen im All.Der Rüstungskonzern Rheinmetall steht nach Informationen des Handelsblatt vor dem ersten Weltraumauftrag seiner Geschichte. Der Vertrag über eine Radar-Satellitenkonstellation für die Bundeswehr gilt laut drei mit der Sache vertrauten Personen als "unterschriftsreif". "Der Plan ist es, der Bundeswehr in den kommenden zwei Jahren 40 sogenannte Low-Earth-Orbit-Satelliten zu liefern", sagte CEO Armin Papperger im Handelsblatt-Podcast Disrupt. Die Satelliten sollen in Zusammenarbeit mit dem finnischen Unternehmen Iceye entstehen, das auf …