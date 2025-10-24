ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sanofi nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Buy" belassen. Die Erlöse des Medikaments Dupixent lägen um vier Prozent über der Konsenserwartung, schrieb Matthew Weston in seiner ersten Einschätzung am Freitag. Unter dem Strich liege der Gesamtumsatz aller Pharmazeutika um zwei Prozent über der Markterwartung. Mit Blick auf die Produkt-Pipeline drohten allerdings schlechte Nachrichten./rob/bek/ag



