Anzeige
Mehr »
Freitag, 24.10.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Gold über 4.000 US-Dollar - Canary Gold startet Multi-Front-Exploration in Brasiliens neuem Gold-Hotspot
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 719350 | ISIN: DE0007193500 | Ticker-Symbol: SKB
Xetra
24.10.25 | 14:42
13,660 Euro
+0,89 % +0,120
Branche
Maschinenbau
Aktienmarkt
Prime Standard
1-Jahres-Chart
KOENIG & BAUER AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
KOENIG & BAUER AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
13,48013,60015:08
13,46013,56014:59
Dow Jones News
24.10.2025 13:39 Uhr
222 Leser
Artikel bewerten:
(1)

PTA-PVR: Koenig & Bauer AG: Mitteilung über Mitteilungspflichten für Inhaber wesentlicher Beteiligungen gemäß § 43 WpHG

DJ PTA-PVR: Koenig & Bauer AG: Mitteilung über Mitteilungspflichten für Inhaber wesentlicher Beteiligungen gemäß § 43 WpHG

Mitteilungspflichten für Inhaber wesentlicher Beteiligungen gemäß -- 43 WpHG

Koenig & Bauer AG: Mitteilung über Mitteilungspflichten für Inhaber wesentlicher Beteiligungen gemäß -- 43 WpHG

Würzburg (pta000/24.10.2025/13:05 UTC+2) - Veröffentlichung einer Mitteilung nach -- 43 WpHG

Beteiligungsmeldung

HAUCK & AUFHÄUSER FUND SERVICES S.A. (HAFS), Munsbach/ Luxemburg hat uns gemäß -- 43 Abs. 1 WpHG am 24. Oktober 2025 folgendes mitgeteilt: 1. Ziele des Erwerbs (-- 43 Abs. 1 Satz 3 WpHG) a. Der Erwerb erfolgte für Rechnung der von uns verwalteter Sondervermögen und soll einen positiven Performancebeitrag leisten. b. Am 22.10.2025 wurde die Meldeschwelle von 10% der Stimmrechte überschritten. Aktuell halten wir für Rechnung unserer Sondervermögen insgesamt 1.655.026 Aktien, 10,02% der Stimmrechte. Die HAFS beabsichtigt nicht zum gegenwärtigen Zeitpunkt, schließt es aber für die Zukunft keineswegs aus, innerhalb der nächsten 12 Monate weitere Stimmrechte unmittelbar oder mittelbar zu erwerben. In Abhängigkeit vom Kurs könnten innerhalb der nächsten 12 Monate weitere Stimmrechte durch Erwerb oder sonstige Weise erworben werden. c. Wir streben keinen Einfluss auf die Besetzung von Aufsichtsrat und Vorstand der Koenig & Bauer AG, Würzburg an. d. Gegenüber der aktuellen Politik von Aufsichtsrat und Vorstand der Koenig & Bauer AG, Würzburg, bezüglich der Kapitalstruktur, dem Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung und der Dividenden wird keine wesentliche Änderung angestrebt. 2. Herkunft der Mittel (-- 43 Abs. 1 Satz 4 WpHG) Die Stimmrechte wurden für Rechnung der von uns verwalteten Sondervermögen durch den ausschließlichen Einsatz von Fremdmitteln erworben.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Koenig & Bauer AG 
           Friedrich-Koenig-Straße 4 
           97080 Würzburg 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Lena Landenberger 
Tel.:         +49 931 909-4085 
E-Mail:        lena.landenberger@koenig-bauer.com 
Website:       www.koenig-bauer.com 
ISIN(s):       DE0007193500 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, 
           Stuttgart, Tradegate

[ source: https://www.pressetext.com/news/1761303900058 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 24, 2025 07:05 ET (11:05 GMT)

© 2025 Dow Jones News
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.