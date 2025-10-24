DJ PTA-PVR: Koenig & Bauer AG: Mitteilung über Mitteilungspflichten für Inhaber wesentlicher Beteiligungen gemäß § 43 WpHG

Würzburg (pta000/24.10.2025/13:05 UTC+2) - Veröffentlichung einer Mitteilung nach -- 43 WpHG

HAUCK & AUFHÄUSER FUND SERVICES S.A. (HAFS), Munsbach/ Luxemburg hat uns gemäß -- 43 Abs. 1 WpHG am 24. Oktober 2025 folgendes mitgeteilt: 1. Ziele des Erwerbs (-- 43 Abs. 1 Satz 3 WpHG) a. Der Erwerb erfolgte für Rechnung der von uns verwalteter Sondervermögen und soll einen positiven Performancebeitrag leisten. b. Am 22.10.2025 wurde die Meldeschwelle von 10% der Stimmrechte überschritten. Aktuell halten wir für Rechnung unserer Sondervermögen insgesamt 1.655.026 Aktien, 10,02% der Stimmrechte. Die HAFS beabsichtigt nicht zum gegenwärtigen Zeitpunkt, schließt es aber für die Zukunft keineswegs aus, innerhalb der nächsten 12 Monate weitere Stimmrechte unmittelbar oder mittelbar zu erwerben. In Abhängigkeit vom Kurs könnten innerhalb der nächsten 12 Monate weitere Stimmrechte durch Erwerb oder sonstige Weise erworben werden. c. Wir streben keinen Einfluss auf die Besetzung von Aufsichtsrat und Vorstand der Koenig & Bauer AG, Würzburg an. d. Gegenüber der aktuellen Politik von Aufsichtsrat und Vorstand der Koenig & Bauer AG, Würzburg, bezüglich der Kapitalstruktur, dem Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung und der Dividenden wird keine wesentliche Änderung angestrebt. 2. Herkunft der Mittel (-- 43 Abs. 1 Satz 4 WpHG) Die Stimmrechte wurden für Rechnung der von uns verwalteten Sondervermögen durch den ausschließlichen Einsatz von Fremdmitteln erworben.

