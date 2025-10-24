Das nordamerikanische Schnelllade-Joint-Venture Ionna von BMW, General Motors, Honda, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz, Stellantis und Toyota hat eine Standort-Partnerschaft mit Casey's geschlossen, der drittgrößten Convenience-Store-Kette und fünftgrößten Pizza-Kette der USA. An acht Casey's-Standorten in sechs Bundesstaaten wurde bereits der Grundstein für die "Rechargery" genannten Ionna-Ladeparks gelegt. Sie sollen noch in 2025 eröffnet werden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
