Die SAP-Aktie notiert aktuell bei 239 EUR und hält sich damit nahe ihres 12-Monats-Hochs. Nach den jüngsten Quartalszahlen zeigen sich Analysten und Anleger gleichermaßen zufrieden: Das Softwarehaus aus Walldorf meldet solides Umsatzwachstum im Cloudgeschäft, steigende Margen und eine klar fokussierte Strategie für das kommende Jahr. Lediglich Währungseffekte und Investitionen in KI bremsen den Gewinn leicht - doch der Kurs zeigt: SAP bleibt der ...

