Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) setzt ihre Wachstumsstrategie im nordischen Markt konsequent fort. Wie der Carve-Out-Spezialist heute mitteilte, hat es eine Vereinbarung zur Übernahme der schwedischen M3 Group unterzeichnet. Gleichzeitig meldete Mutares diese Woche einen spektakulären Verkaufserfolg aus seinem Portfolio. Zuerst zur heutigen Meldung über eine spannende Add-on-Akquisition für das Segment Infrastructure & Special Industry: Bei der akquirierten M3 Group handelt es sich um einen schwedischen Anbieter von Transport-, Bau- und Maschinenvermietungsdienstleistungen. Das Unternehmen, ...

