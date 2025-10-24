FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vinci mit einem Kursziel von 130 Euro auf "Buy" belassen. Der Infrastrukturkonzern habe mit seinem Umsatz für das dritte Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Harishankar Ramamoorthy in dem am Freitag vorliegenden Kommentar zum Bericht der Franzosen./ajx/ag Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 08:05 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: FR0000125486

