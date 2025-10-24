NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi auf "Overweight" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Der Pharmahersteller habe mit dem Gewinn je Aktie die Erwartungen übertroffen, schrieb Richard Vosser am Freitag nach den Zahlen für das dritte Quartal. Den Ausblick auf 2025 hätten die Franzosen bekräftigt. Erste Hinweise auf 2026 wiesen zudem auf ein profitables Wachstum hin./rob/ajx/gl



