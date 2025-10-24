Die Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB) hat ihren Halbjahresbericht 2025 vorgelegt - und liefert trotz mauer Small-Cap-Bewertungen einige positive Signale: Die Wandelanleihe (4,5%, 2025-2030) über 4 Mio. € war überzeichnet, aus dem Verkauf des LAIC Token 21 flossen rund 2 Mio. € zu. Die Liquidität erhöhte sich per 30. Juni 2025 auf 1,9 Mio. €, das Beteiligungsportfolio wird mit 28,8 Mio. € angesetzt. Ergebnisseitig belasteten höhere Zinsen: EBIT -0,2 Mio. €, Finanzergebnis -0,7 Mio. €, Periodenverlust -0,9 Mio. € bzw. -0,05 € je Aktie. Operativ stechen die Kernbeteiligungen ...

