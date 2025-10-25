Die Schweizer Beteiligungsgesellschaft legt einen beeindruckenden Lauf hin. BB Biotech (ISIN CH0038389992) steigerte im dritten Quartal den Nettoinventarwert um 24 Prozent in Franken. Der Aktienkurs legte um 20 Prozent zu. Damit schlug das Unternehmen den Nasdaq Biotech Index deutlich, der nur 15,6 Prozent in Dollar zulegte. Der Reingewinn erreichte 448 Millionen Franken, ein Turnaround nach dem Verlust von 157 Millionen im Vorjahresquartal. Zinssenkung beflügelt Biotech-Sektor: Das verbesserte Umfeld half kräftig mit. Die erste Zinssenkung der US-Notenbank im September stärkte die Risikobereitschaft. ...

