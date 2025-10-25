ZenaDrone sucht den Schulterschluss mit dem US-Kongress - Drohnentechnologie vor dem politischen Durchbruch

Anzeige / Werbung

ZenaTech Inc. hat angekündigt, dass ihre US-Tochter ZenaDrone Ende Oktober in Washington, D.C. mit zentralen Entscheidungsträgern des Kongresses zusammenkommen wird. Ziel der Treffen: die fortschrittlichen Drohnenlösungen des Unternehmens sowie konkrete Produktionspläne in den USA zu präsentieren. Direkt im Anschluss wird ZenaDrone auf dem renommierten AUVSI Defense 2025 Forum seine Technologien einem breiteren Fachpublikum aus Militär, Industrie und Regierung vorstellen.

Positionierung für Verteidigungsmärkte und NATO: ZenaDrone geht in die Offensive

"Unsere Tochtergesellschaft ZenaDrone ist bestrebt, ein zuverlässiger Lieferant von Drohnenlösungen für US-Verteidigungsbehörden sowie die NATO zu werden", erklärte Dr. Shaun Passley, CEO von ZenaTech. Die Kombination aus direktem Dialog mit Kongressabgeordneten und der Präsenz auf der AUVSI-Konferenz soll dabei helfen, die Marktposition in der Verteidigungsbranche deutlich auszubauen. Dr. Passley ergänzte: "Wir möchten sicherstellen, dass unsere Perspektive in die Gespräche über die Zukunft unbemannter Systeme einfließt, während wir gleichzeitig unsere Präsenz im Inland erweitern und qualifizierte Arbeitsplätze in den USA fördern."

Unterstützt wird ZenaDrone bei dieser strategischen Initiative von seinen Partnern Bromelkamp Government Relations und Winning Strategies Washington. Gemeinsam plant man, technische Exzellenz in politische Reichweite zu übersetzen. Dabei stehen der Aufbau von Beziehungen, das Einwerben von Fördermitteln und die Mitgestaltung drohnenpolitischer Rahmenbedingungen im Fokus.

Technologie trifft Strategie: Messeauftritt auf dem AUVSI Defense 2025

Das AUVSI Defense Forum, das am 28. und 29. Oktober im Marriott Metro Center in Washington, D.C. stattfindet, zählt zu den einflussreichsten Events für Drohnen- und Autonomietechnologien. ZenaDrone will die Gelegenheit nutzen, um mit Entscheidern aus Verteidigung, Regierung und Industrie Gespräche über die Integration neuer Technologien, Interoperabilität und den beschleunigten Einsatz unbemannter Systeme zu führen.

Innovationsportfolio mit Fokus auf Verteidigung und Cybersicherheit

ZenaDrone präsentiert auf der Veranstaltung ein breites Portfolio an Drohnentechnologien, die sich in unterschiedlichen Entwicklungs- und Zertifizierungsphasen befinden. Dazu gehört unter anderem die ZenaDrone 1000 - eine robuste VTOL-Drohne mit rund 40 Kilogramm Traglast, KI-gestützter Autonomie und sicherer Datenübertragung über das hauseigene DroneNet-System. Diese Drohne wurde speziell für ISR-Missionen, Grenzschutz und medizinische Lieferungen entwickelt - und bereits durch die US Air Force und die Navy Reserve getestet.

Daneben zeigt ZenaDrone die IQ Square - eine vielseitige VTOL-Drohne für Infrastrukturanalyse und Aufklärung - sowie die IQ Nano, eine kompakte Indoor-Drohne für GPS-lose Umgebungen, ausgestattet mit KI-Schwarmtechnologie und Barcode-Scanning für Lageranwendungen.

Direkter Draht zu Entscheidungsträgern - politische Mitsprache gesichert

ZenaDrone ist aktives Mitglied der AUVSI und nimmt sowohl am Air Advocacy Committee als auch am Defense Advocacy Committee teil. Diese Gremien haben unmittelbaren Einfluss auf die Drohnenpolitik in den USA - von der BVLOS-Regulierung über die Optimierung der Beschaffung bis hin zur Förderung NDAA-konformer Technologien. Durch diese Beteiligung bleibt ZenaDrone eng an den strategischen Leitlinien von Verteidigungs- und Regierungsbehörden und sichert sich gleichzeitig eine Stimme bei politischen Weichenstellungen der Branche.

Für Anleger eröffnet sich damit ein spannender Ausblick: Mit strategischem Marktzugang, innovativer Drohnentechnologie und wachsender politischer Vernetzung scheint ZenaDrone gut positioniert, um sich langfristig als relevanter Akteur im Verteidigungsmarkt zu etablieren.

