Der Softwareanbieter meldet Rekordzahlen. Im dritten Quartal überschritt der Umsatz erstmals die 30-Millionen-Euro-Schwelle. Die Transformation zum SaaS-Modell zeigt Wirkung. Dynamisches Wachstum bei SaaS: Die Serviceware SE (ISIN: DE000A2G8X31) aus Idstein hat ein starkes drittes Quartal hingelegt. Der Gesamtumsatz kletterte um 16,6 Prozent auf 30,2 Millionen Euro. Damit wurde erstmals die 30-Millionen-Marke geknackt. Noch beeindruckender entwickelten sich die SaaS- und Service-Erlöse. Sie stiegen um 25 Prozent auf 22,5 Millionen Euro. Nach neun Monaten liegt der Gesamtumsatz bei 85,7 Millionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
