Der Softwareanbieter meldet Rekordzahlen. Im dritten Quartal überschritt der Umsatz erstmals die 30-Millionen-Euro-Schwelle. Die Transformation zum SaaS-Modell zeigt Wirkung. Dynamisches Wachstum bei SaaS: Die Serviceware SE (ISIN: DE000A2G8X31) aus Idstein hat ein starkes drittes Quartal hingelegt. Der Gesamtumsatz kletterte um 16,6 Prozent auf 30,2 Millionen Euro. Damit wurde erstmals die 30-Millionen-Marke geknackt. Noch beeindruckender entwickelten sich die SaaS- und Service-Erlöse. Sie stiegen um 25 Prozent auf 22,5 Millionen Euro. Nach neun Monaten liegt der Gesamtumsatz bei 85,7 Millionen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.