Siltronic-Aktien konnten am Freitag zulegen und waren mit einem Tagesgewinn von 7,75 Prozent der Top-Performer im TecDAX und SDAX. Zum Handelsende notiert die Aktie bei 59,10 Euro, und dieser Kurs war auch das Tageshoch am Handelsplatz Xetra. Auf Wochensicht hat Siltronic 9,84 Prozent zugelegt und hat als Zweiter den Sprung auf das Treppchen im TecDAX geschafft. Wenn man die Bewertungen auf finanzen.net anschaut, findet man 2 x kaufen und 4 x halten, ...

