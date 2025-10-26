Nach dem erfolgreichen Umbau in eine Beteiligungsholding im Bereich FoodTech fokussiert sich die Planethic Group AG (vormals Veganz Group AG) auf technologische Innovationen und profitables Wachstum, inklusive Expansion in internationale Märkte. Hauptwachstumstreiber soll dabei Mililk werden, eine innovative 2D-Drucktechnologie zur effizienten und nachhaltigen Produktion von Milch und weiteren Lebensmitteln. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf dem wichtigen nordamerikanischen Markt. Das Nebenwerte-Magazin sprach mit dem neuen Planethic-CEO Rayan Tegtmeier exklusiv über Kostensenkungen von bis ...

